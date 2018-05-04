НАПК внесло предписание главе Офиса крупных налогоплательщиков ГФС

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания начальнику Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) Евгению Бамбизову.

Как пояснила пресс-служба НАПК, предписание внесено в связи с выявлением нарушения процедур при принятии кадрового решения о назначении на должность, которая предполагает занятие ответственного или особо ответственного положения.

По результатам проведенной внеплановой проверки установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст. 56 закона "О предупреждении коррупции" должностные лица Офиса крупных налогоплательщиков не организовали проведение специальной проверки в отношении кандидата перед его назначением на должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований этого Офиса.

Согласно предписанию, Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению должностными лицами Офиса крупных налогоплательщиков ГФС правонарушения, связанного с коррупцией (невыполнение требований ч. 1 ст. 56 и ч. 2 ст. 58 закона "О предотвращении коррупции").

По результатам проведенных служебных расследований надлежит предпринять меры в установленном законом порядке.