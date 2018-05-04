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НАПК внесло предписание главе Офиса крупных налогоплательщиков ГФС

Здание НАПК
10:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Нацагентство по предупреждению коррупции внесло предписание главе офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгению Бамбизову.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания начальнику Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) Евгению Бамбизову.

Как пояснила пресс-служба НАПК, предписание внесено в связи с выявлением нарушения процедур при принятии кадрового решения о назначении на должность, которая предполагает занятие ответственного или особо ответственного положения.

По результатам проведенной внеплановой проверки установлено, что в нарушение требований ч. 1 ст. 56 закона "О предупреждении коррупции" должностные лица Офиса крупных налогоплательщиков не организовали проведение специальной проверки в отношении кандидата перед его назначением на должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию уголовных производств следственного управления финансовых расследований этого Офиса.

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Согласно предписанию, Нацагентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению должностными лицами Офиса крупных налогоплательщиков ГФС правонарушения, связанного с коррупцией (невыполнение требований ч. 1 ст. 56 и ч. 2 ст. 58 закона "О предотвращении коррупции").

По результатам проведенных служебных расследований надлежит предпринять меры в установленном законом порядке.

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Новости Украины, ГФС, Евгений Бамбизов, НАПК, Офис крупных налогоплательщиков, Предписание.
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