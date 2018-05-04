Зубко о ситуации с Бочковским: Глава ГСЧС Чечеткин работает на своей должности

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что доволен работой главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, а вопрос по Сергею Бочковскому необходимо просто снять.

"Николай Александрович Чечеткин работает на своей должности. Работа Службы чрезвычайных ситуаций является абсолютно той, которая обеспечивает пожарную безопасность", - сказал он журналистам в пятницу после заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Вице-премьер подчеркнул, что всё, что находится в компетенции ГСЧС, сегодня осуществляется на высоком уровне.

"У нас есть глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Александрович Чечеткин, и я думаю, что эти вопросы нужно просто снять", - подчеркнул Г.Зубко.

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали С.Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения С.Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. С.Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия С.Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

3 ноября 2015 года ГСУ МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С.Бочковского и В.Стоецкого в злоупотреблении своим служебным положением, вымогательстве у подчиненных руководителей структурных подразделений неправомерной выгоды в виде денежных средств и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт по этому эпизоду был направлен в суд.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров об увольнении С.Бочковского с должности главы ГСЧС. Своим решением суд восстановил его в должности с 25 марта 2015 года. Суд также определил взыскание с ГСЧС в пользу С.Бочковского средней заработной платы за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности.

Это решение может быть обжаловано в течение 30 дней в Киевском апелляционном административном суде.

В тот же день адвокат И.Федоренко заявил, что С.Бочковский намерен выйти на работу 27 апреля.

Утром 27 апреля С.Бочковского не пропустили на работу в кабинет в здании по ул. Олеся Гончара в Киеве, где находится центральный аппарат ведомства. Представитель Аппарата ГСЧС пояснил, что С.Бочковского могут пропустить на работу только после соответствующего решения Кабинета министров Украины, который и снимал его с должности своим распоряжением 25 марта 2015 года.

МВД обжаловало в суде решение Окружного админсуда Киева о восстановлении С.Бочковского в должности главы ГСЧС.

Министерство юстиции Украины определится с дальнейшими действиями по вопросу восстановления в должности главы ГСЧС С.Бочковского после поступления в правительство соответствующего решения суда.