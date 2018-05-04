Бывший охранник Януковича рассказал в суде о "нападениях" на кортеж

Бывший охранник Виктора Януковича Дмитрий Иванцов рассказал в суде о "нападении" на кортеж экс-президента Виктора Януковича и бегстве из резиденции Межигорье в 2014 году.

"С самого утра, еще до подписания соглашения об урегулировании конфликта, мы выдвинулись из Администрации президента и узнали о том, что был выставлен блокпост недалеко от резиденции "Межигорье". Тогда было принято решение отправить машину с объектом и машину сопровождения через блокпост, другие машины поехали по другому маршруту. На блокпосту первая машина проехала беспрепятственно, а на вторую машину, микроавтобус, напали люди. Видел, что они держали флаги "Свободы" и "Правого сектора", - заявил Иванцов.

Он также отметил, что первая попытка обстрела президентского кортежа состоялась еще 19 февраля 2014 года в центре города, возле станции метро "Арсенальная".

Свидетель также заявил, что фактически все сотрудники правоохранительных органов, которые охраняли подъезд к резиденции в Межигорье и саму резиденцию, покинули свои места службы и поэтому Иванцов взял на себя вопросы "охраны объекта", а на попытку дозвониться руководителям правоохранителей и узнать, почему работники покинули объект охраны, "никто не отвечал".

Также экс-охранник Януковича рассказал, что при попытке выезда из Киева произошло нападение на кортеж и три автомобиля были обстреляны.

При этом адвокат попросил передать суду фото с обстрелянными автомобилями, однако судья заявил, что на самих фото отсутствует идентификация автомобилей.

В настоящее время суд продолжил допрос свидетеля Иванцова.

Как сообщалось, 4 мая Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

На прошлом заседании суд допросил в качестве свидетеля защиты Анатолия Кобылинского, который работал в ООО "Гросер", которое охраняло резиденцию "Межигорье".

29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Первое заседание суда по делу о госизмене Януковича состоялось 4 мая 2017 года.