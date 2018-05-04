Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

Бывший охранник Януковича рассказал в суде о "нападениях" на кортеж

Суд по делу Януковича
14:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Бывший охранник Виктора Януковича Дмитрий Иванцов в суде на допроса в качестве свидетеля рассказал о нападениях и обстрелах президентского кортежа в 2014 году.

Бывший охранник Виктора Януковича Дмитрий Иванцов рассказал в суде о "нападении" на кортеж экс-президента Виктора Януковича и бегстве из резиденции Межигорье в 2014 году.

"С самого утра, еще до подписания соглашения об урегулировании конфликта, мы выдвинулись из Администрации президента и узнали о том, что был выставлен блокпост недалеко от резиденции "Межигорье". Тогда было принято решение отправить машину с объектом и машину сопровождения через блокпост, другие машины поехали по другому маршруту. На блокпосту первая машина проехала беспрепятственно, а на вторую машину, микроавтобус, напали люди. Видел, что они держали флаги "Свободы" и "Правого сектора", - заявил Иванцов.

Он также отметил, что первая попытка обстрела президентского кортежа состоялась еще 19 февраля 2014 года в центре города, возле станции метро "Арсенальная".

Свидетель также заявил, что фактически все сотрудники правоохранительных органов, которые охраняли подъезд к резиденции в Межигорье и саму резиденцию, покинули свои места службы и поэтому Иванцов взял на себя вопросы "охраны объекта", а на попытку дозвониться руководителям правоохранителей и узнать, почему работники покинули объект охраны, "никто не отвечал".

Также экс-охранник Януковича рассказал, что при попытке выезда из Киева произошло нападение на кортеж и три автомобиля были обстреляны.

При этом адвокат попросил передать суду фото с обстрелянными автомобилями, однако судья заявил, что на самих фото отсутствует идентификация автомобилей.

В настоящее время суд продолжил допрос свидетеля Иванцова.

Как сообщалось, 4 мая Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

На прошлом заседании суд допросил в качестве свидетеля защиты Анатолия Кобылинского, который работал в ООО "Гросер", которое охраняло резиденцию "Межигорье".

"Газовое дело" Онищенко: САП направила в суд материалы на новых фигурантов

29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Первое заседание суда по делу о госизмене Януковича состоялось 4 мая 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Допрос, Нападения на кортеж Януковича, Обстрелы кортежа Януковича, Суд, Суд по делу Януковича.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАПК внесло предписание главе Офиса крупных налогоплательщиков ГФС В ФСБ РФ объяснили массовые проверки следующих в Украину судов МИД Украины отмечает важность диалога с Турцией и Азербайджаном

Последние новости

Масштабная авария на водоканале: Николаев может остаться без воды В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
18:02 TAYANNA выступит перед финалом женской Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0