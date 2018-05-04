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Киев направил ноту протеста России

МИД Украины
19:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины направил ноту протеста из-за задержания украинского рыболовецкого судна.

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с задержанное в акватории Черного моря российскими спецслужбами украинского рыболовецкого судна.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ по выяснению всех обстоятельств задержания", - написала спикер МИД Марьяна Беца в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан

Как сообщалось, пятницу стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым.

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Новости Украины, Марьяна Беца, МИД Украины, Россия, Рыболовецкое судно.
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