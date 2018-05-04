Киев направил ноту протеста России

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с задержанное в акватории Черного моря российскими спецслужбами украинского рыболовецкого судна.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ по выяснению всех обстоятельств задержания", - написала спикер МИД Марьяна Беца в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, пятницу стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым.