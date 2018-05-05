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Сенаторы США хотят от Луценко объяснений по сотрудничеству с Мюллером

Юрий Луценко
08:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сенаторы-демократы из США просят генпрокурора Украины Юрия Луценко разъяснить ситуацию о замораживании сотрудничества ГПУ по делу Пола Манафорта.

Трое американских сенаторов-демократов обратились к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой разъяснить ситуацию относительно сообщений в СМИ о якобы замораживании сотрудничества ГПУ со спецпрокурором Мюллером по делу Манафорта. Текст открытого письма опубликован на сайте Сената США.

"Пишем вам, чтобы выразить беспокойство по поводу сообщений о том, что ваш офис совершил шаги, которые препятствуют расследованию специального прокурора США Роберта Мюллера", - отмечается в документе.

В письме уточняется, что газета The New York Times два дня назад сообщила о том, что Генпрокуратура Украины в апреле "заморозила" расследование четырех дел, которые касаются Пола Манафорта и препятствовала взаимодействию украинских следователей с офисом спецпрокурора США.

Сенаторы также отметили, что двустороннее сотрудничество в юридических вопросах должно расширяться, несмотря на политику. Они подчеркнули, что совместное расследование этого дела имеет значение не только для расследования Мюллера, но также имеет критическое значение для разоблачения коррупционной практики времен президентства Виктора Януковича.

Генпрокурор Луценко в США будет говорить с ФБР

В этой связи законодатели сформулировали три конкретных вопроса: действительно ли ГПУ осуществило следующие шаги; обращался ли кто-то из администрации Трампа с призывом к украинскому правительству не взаимодействовать со спецпрокурором Мюллером; и обсуждалась ли тема расследования между украинским и американским правительствами, а также во время встречи президентов Порошенко и Трампа в Нью-Йорке в 2017 году?

Как сообщалось, заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин накануне заявил, что Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру Украины за помощью относительно расследования по делу Пола Манафорта. Он также подчеркнул, что никаких "запретов" исполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует.

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Новости Украины, Генпрокурор Украины, Дело Пола Манафорта, Замораживание сотрудничества, Сенаторы из США, Юрий Луценко.
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