В Украине вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунистического режима

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года" вступил в силу в субботу, 5 мая.

Этот документ в значительной степени заполняет правовые пробелы в законодательстве и должен улучшить ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

В частности, обновлена терминология закона "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине", вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.

Кроме того, нормирована обновленная процедура реабилитации, которая будет максимально учитывать все обстоятельства осуществления репрессии против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предусматривает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, которые заботятся о соответствующей тематике.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 13 марта приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года".

2 мая его подписал Президент Петр Порошенко.