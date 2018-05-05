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В Украине вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунистического режима
10:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня, 5 мая, в силу вступил закон Украины о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года.

Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года" вступил в силу в субботу, 5 мая.

Этот документ в значительной степени заполняет правовые пробелы в законодательстве и должен улучшить ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.

В частности, обновлена терминология закона "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине", вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.

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Кроме того, нормирована обновленная процедура реабилитации, которая будет максимально учитывать все обстоятельства осуществления репрессии против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предусматривает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, которые заботятся о соответствующей тематике.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 13 марта приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года".

2 мая его подписал Президент Петр Порошенко.

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Новости Украины, Вступил в силу, Закон Украины, Коммунистический тоталитарный режим, Реабилитация жертв репрессий.
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