В Украине вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунистического режима
Новости Украины: Сегодня, 5 мая, в силу вступил закон Украины о реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года.
Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года" вступил в силу в субботу, 5 мая.
Этот документ в значительной степени заполняет правовые пробелы в законодательстве и должен улучшить ситуацию с реализацией бывшими политзаключенными и репрессированными их законных прав.
В частности, обновлена терминология закона "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине", вводится категория пострадавших от репрессий - родственников человека, который был репрессирован коммунистическим режимом.
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Кроме того, нормирована обновленная процедура реабилитации, которая будет максимально учитывать все обстоятельства осуществления репрессии против конкретного лица. При этом рассмотрение документов предусматривает не только участие представителей органов власти, но и объединений граждан, которые заботятся о соответствующей тематике.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 13 марта приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 года".
2 мая его подписал Президент Петр Порошенко.