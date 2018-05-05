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НАПК обнаружило коррупцию в действиях подчиненного Кличко

НАПК
12:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: capital.ua

Новости Украины: Нацаагентство по предотвращению коррупции сообщило о внесении предписания мэру Киева Виталию Кличко по поводу главы КП" Хозкомобслуживание" Владимира Басалыги.

НАПК внесло предписание Киевскому городскому голове Виталию Кличко относительно директора коммунального предприятия "Хозкомобслуживание" Владимира Басалыги. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания Киевскому городскому голове Виталию Кличко относительно директора коммунального предприятия "Хозкомобслуживание" Владимира Басалыги", - говорится в сообщении.

Так, Национальное агентство установило, что директор созданного Киевским горсоветом коммунального предприятия, будучи должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования статьи 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

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Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование, принять меры по устранению указанного нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.

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Новости Украины, Владимир Басалыга, Глава КП "Хозкомобслуживание", НАПК, Предписание.
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