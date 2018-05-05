НАПК обнаружило коррупцию в действиях подчиненного Кличко

НАПК внесло предписание Киевскому городскому голове Виталию Кличко относительно директора коммунального предприятия "Хозкомобслуживание" Владимира Басалыги. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания Киевскому городскому голове Виталию Кличко относительно директора коммунального предприятия "Хозкомобслуживание" Владимира Басалыги", - говорится в сообщении.

Так, Национальное агентство установило, что директор созданного Киевским горсоветом коммунального предприятия, будучи должностным лицом юридического лица публичного права, нарушил требования статьи 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность.

Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование, принять меры по устранению указанного нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении виновного лица к установленной законом ответственности.