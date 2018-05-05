Нардепы предлагают урегулировать соцзащиту пленных и заложников Кремля

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект изменений к закону "О борьбе с терроризмом", касающийся социальной защиты заложников.Об этом сообщается на сайте ВР.

"Цель представленного законопроекта - создание государством законодательных условий для социальной защиты заложников путем определения системы правовосстановительных и реабилитационных мер, а также определение в связи с этим специальных прав и льгот для лиц, пострадавших от соответствующих насильственных преступлений", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, зарегистрированный законопроект предусматривает системные мероприятия по совершенствованию существующего механизма обеспечения восстановления прав лиц, пострадавших от захвата в заложники или другого незаконного лишения свободы.

"Принципиально важной новеллой закона является также распространение прав и льгот, предусмотренных данным законом, на тех граждан Украины, других лиц, которые на законных основаниях находились на территории Украины, которые были признаны решением Европейского суда по правам человека незаконно лишенными свободы вследствие незаконного ареста и/или отбывания наказания по незаконному приговору суда на территории любого из государств, на которые распространяется юрисдикция ЕСПЧ. Таким способом закон урегулирует вопрос правовосстановления для так называемых "политзаключенных Кремля", что является актуальной задачей защиты прав этих граждан Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрено, что заложник имеет право на: получение от государства бесплатной правовой помощи при подготовке процессуальных документов по привлечению виновного лица (лиц) к ответственности; возмещение стоимости услуг по предоставлению профессиональной правовой помощи для защиты и обеспечения прав и законных интересов. После освобождения заложника следователь, прокурор или суд обязаны разъяснить этому лицу порядок восстановления его нарушенных прав либо свобод и возмещения причиненного ему ущерба.

Предлагается законодательно гарантировать право освобожденного заложника на первоочередное бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной собственности. Установлено, что медицинская помощь таким лицам предоставляется учреждениями здравоохранения всех форм собственности безотлагательно. Закон определяет, что государство должно гарантировать этим лицам полную, безотлагательную и непрерывную медицинскую реабилитацию, которая включает возможность безотлагательно после освобождения получить необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Законопроект предусматривает правило, по которому лицам, имеющим статус заложников, в течение периода незаконного лишения свободы штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не насчитываются. Также устанавливается запрет в течение периода незаконного лишения свободы обращать взыскание на имущество и средства, которые находятся в частной или общей совместной собственности лиц, имеющих статус заложника, и их супругов.

Предусматривается также законодательное нормирование права каждого освобожденного заложника на единовременную государственную денежную помощь. Её размер будет определяться в зависимости от продолжительности пребывания в неволе в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Инициаторы законопроекта - Ирина Геращенко, Мария Ионова, Ирина Луценко, Ирина Фриз, Елена Кондратюк, Артур Герасимов, Александр Третьяков, Владимир Мельниченко, Роман Мацола, Андрей Шинькович.