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Порошенко сообщил, чем важна единая поместная церковь для Украины

Петр Порошенко
15:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что автокефальная православная церковь важна для независимости Украины.

Единая поместная украинская автокефальная православная церковь, действующая не по указке Москвы, важна, в первую очередь, для независимости государства. Об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью немецкому журналу Focus.

"Это просто важно для нашей независимости. Мы таким образом сами будем определять церковную иерархию и молиться своим, а не Путину, и не Кириллу (главе РПЦ - прим. ред.). Вы можете себе представить, чтобы украинская мать, которая потеряла на войне сына, шла в русскую православную церковь? Нам ненавистна мысль, будто мы остаемся частью советской или российской империи", - заявил Порошенко.

Он выразил надежду, что его обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею принесет положительный результат.

"До войны с Россией внутренние стычки внутри православной церкви, может, еще и были приемлемыми. Но после российской агрессии - больше нет. Русская православная церковь действует по указке России", - заявил глава государства.

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Порошенко напомнил, что украинская церковь была создана 1000 лет назад в Константинополе, и теперь украинцы лишь возвращаются к истокам: "Наше прошлое в Европе, а россиян - нет. Мы стараемся сейчас вернуться в европейскую семью".

По его словам, это касается не только западных регионов, но и центральной части Украины. Президент отметил, что если в 2013 году лишь 35% жителей Центра поддерживали членство в ЕС и 16% - в НАТО, то сейчас эти показали составляют 70% и 56% соответственно.

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Новости Украины, Автокефальная православная церковь, Важность, Вселенський Патриарх Варфоломей, Независимость Украины, Петр Порошенко.
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