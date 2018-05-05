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Порошенко резко высказался относительно Чемпионата мира по футболу в РФ
18:09 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Россия пытается использовать Чемпионат мира по футболу 2018 для "отбеливания" своей репутации, считает президент Украины Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Чемпионат мира по футболу 2018 года в России – это инструмент пропаганды, и РФ пытается использовать его для восстановления своей репутации на международной арене.
Об этом сообщается на сайте Президента.
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"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного обелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это вопрос геополитики", – сказал Глава государства в интервью изданию "Фокус".
Петр Порошенко также выразил мнение, что "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".
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