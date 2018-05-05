Порошенко резко высказался относительно Чемпионата мира по футболу в РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Чемпионат мира по футболу 2018 года в России – это инструмент пропаганды, и РФ пытается использовать его для восстановления своей репутации на международной арене.

Об этом сообщается на сайте Президента.

"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного обелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это вопрос геополитики", – сказал Глава государства в интервью изданию "Фокус".

Петр Порошенко также выразил мнение, что "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".