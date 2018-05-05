Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко резко высказался относительно Чемпионата мира по футболу в РФ
Порошенко резко высказался относительно Чемпионата мира по футболу в РФ
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Новости: Ротань рассказал, почему Динамо не смогло обыграть Мариуполь
Ротань рассказал, почему Динамо не смогло обыграть Мариуполь
Новости: Археологи нашли древние орудия труда предков Homo sapiens
Археологи нашли древние орудия труда предков Homo sapiens
X

Порошенко резко высказался относительно Чемпионата мира по футболу в РФ

Петр Порошенко
18:09 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Россия пытается использовать Чемпионат мира по футболу 2018 для "отбеливания" своей репутации, считает президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Чемпионат мира по футболу 2018 года в России – это инструмент пропаганды, и РФ пытается использовать его для восстановления своей репутации на международной арене.

Об этом сообщается на сайте Президента.

Порошенко об антисемитских призывах: Власть будет реагировать решительно

"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного обелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это вопрос геополитики", – сказал Глава государства в интервью изданию "Фокус".

Петр Порошенко также выразил мнение, что "каждый должен лично решать, ехать туда или нет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Петр Порошенко, Россия, Чемпионат мира по футболу 2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко надеется на тесное сотрудничество между США и ЕС по вопросам Донбасса Порошенко одобрил изменения в законе об объединенных территориальных общинах В Украине вступил в силу важный закон

Последние новости

Подтвердились слухи о романе Кары Делевинь с дочерью Майкла Джексона СБУ нашла российское оружие на Донбассе Смерть солдата-контрактника на полигоне: стала известна причина
Сегодня читают
01 Сенаторы США хотят от Луценко объяснений
02 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
03 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
04 В РФ судят экс-начальника полигона за продажу Украине ракетных двигателей
05 Киев направил ноту протеста России
Новости сегодня
18:43 "Макрон-фест": в Париже тысячи людей вышли на митинг
18:39 Бавария готова предложить Ювентусу €100 млн за форварда
18:38 Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"
18:37 Ученые объяснили, почему опасно запивать еду холодной водой
18:23 Всемирно известные картины, на которых лежит проклятье (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко о создании Антикоррупционного суда: "Возможно, уже в мае"
Порошенко о создании Антикоррупционного суда
Новости: В Украине подешевели потребительские продукты
В Украине подешевели потребительские продукты
Новости: В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
Новости: NASA запустила космическую миссию на Марс
NASA запустила космическую миссию на Марс
Добавить комментарий
0