Порошенко рассказал, что делает в свободное время

Петр Порошенко, когда у него случается свободное время, старается выспаться и провести время с родными.

Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Focus.

Так, на просьбу завершить фразу "В свое свободное время я..." Порошенко сказал: "Все очень скучно: я сплю 24 часа. Затем, я пытаюсь реабилитироваться перед своей женой и детьми, которые меня практически не видят. Моя семья для меня очень важна".

В то же время, когда ему предложили закончить фразу "Я люблю деньги, потому что..." Президент отметил: "Я не люблю деньги".

А предложение "Если сравнивать мою предпринимательскую и политическую карьеру, то..." он завершил так: "Я бы сказал, я делаю, что могу, в бизнесе, и все возможное - как политик, ведь от этого зависит будущее моей великой нации. Если потребуется, я готов отдать за это свою жизнь".

Интервью главы Украинского государства одному из самых популярных немецких изданий (4,6 млн читателей) вышло в печатной версии в субботу, 5 мая.