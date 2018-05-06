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Найем попросил предоставить ему государственную охрану из-за угроз

Мустафа Найем
08:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Мустафа Найем, которого 30 апреля избили на дороге, получает угрозы и в связи с этим попросил предоставить ему государственную охрану.

Избитый в результате конфликта на дороге депутат Верховной Рады Мустафа Найем получает угрозы и попросил правоохранителей предоставить ему государственную охрану. Об этом сообщает ТСН.

По информации канала, "из-за многочисленных угроз, поступающих на электронную почту ему и его близким, политик боится за свою жизнь". Журналистам удалось узнать, что Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану, отмечает СМИ.

Пострадавший нардеп находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не разглашает название лечебного учреждения.

Об угрозах Найему от нападавших ранее сообщала его коллега про фракции народный депутат Светлана Залищук.

Как сообщалось, 30 апреля в центре Киева народный депутат от БПП Мустафа Найем пострадал в результате конфликта на дороге. Депутат с травмами был направлен в отделение скорой помощи и прооперирован.

Найем о мере пресечения подозреваемым: Я пребываю в шоке от решения суда

Полиция установила, что парламентарий ехал в собственном автомобиле, когда его подрезал "Мерседес". Началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил народного депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Для розыска нападавших был введен план "Перехват", автомобиль найден и задержаны три человека.

Подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста: двум - ночной, третьему - круглосуточный с ношением электронного браслета.

Четвертого нападающего, который через два часа после избиения вылетел в Баку, объявили в розыск. Позже мужчину задержали в Азербайджане и сейчас готовится его экстрадиция.

По факту нападения на народного депутата начаты уголовные производства по статьям "Хулиганство" и "Умышленное телесное повреждение средней степени".

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