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ВКУ призывает Вселенского патриарха поддержать украинскую автокефалию УПЦ

Евгений Чолий
09:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Укринформ

Новости Украины: Всемирный конгресс украинцев призывает Вселенского патриарха предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви в Украине.

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) призвал Вселенского патриарха предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

ВКУ отмечает, что организация обращается с таким призывом согласно желанию Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской православной автокефальной церкви и в ответ на обращение президента Украины, которое поддержала Верховная Рада Украины.

Еще в ноябре 2016 и в января 2018 года президент ВКУ Евгений Чолий встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем I, архиепископом Константинополя-Нового Рима, которому тогда передал резолюции годового общего собрания ВКУ с призывом оказать Томос об автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Как отмечается в письме-обращении ВКУ, в рамках этих встреч Евгений Чолий также отмечал роль Украинской церкви для духовного единения народа Украины.

"ВКУ от имени двадцатимиллионной украинской диаспоры призывает Вселенского патриарха предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви в Украине".

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Новости Украины, Автокефалия УПЦ, ВКУ, Вселенский патриарх, Евгений Чолий, Призыв.
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