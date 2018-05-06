У Савченко появился еще один защитник

Адвокатом народного депутата Надежды Савченко стал Александр Шадрин. Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Шевчук.

"Нашим партнером Александром Шадриным была принята защита Надежды Савченко", - написал он.

По его словам, в субботу "с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы".

Шевчук утверждает, что Шадрину противодействовали в посещении Савченко. "Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту", - написал он.

Как сообщалось, Шадрин известен защитой экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Также Шадрин защищал антимайдановца Игоря Кромского, известного под прозвищем "Топаз".

Депутату Надежде Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

Во время избрания меры пресечения она объявила голодовку с 24 марта.