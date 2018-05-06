ОнНамНеЦарь: Украина осуждает арест и задержание россиян во время протестов

В Украине решительно осуждают нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, которые вышли на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Задержание и арест свыше 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основополагающих свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие по отношению к несовершеннолетних гражданам и молодежи", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Украина и ее международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.