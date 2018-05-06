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#ОнНамНеЦарь: Украина осуждает арест и задержание россиян во время протестов

МИД Украины
14:01 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Министерство иностранных дел осуждает задержание и арест более 1600 мирных граждан по всей России в рамках вчерашнего протеста #ОнНамНеЦарь.

В Украине решительно осуждают нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, которые вышли на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь. Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Задержание и арест свыше 1600 мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основополагающих свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие по отношению к несовершеннолетних гражданам и молодежи", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных

Отмечается, что Украина и ее международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

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Все по теме:

Новости Украины, #ОнНамНеЦарь., Арест, Задеражние, МИД Украины, Осуждение, Протест, Россияне.
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