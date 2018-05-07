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"Нафтогаз": в НАТО обеспокоены энергетической безопасностью Украины

НАТО-Украина
19:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: "Нафтогаз" и НАТО обсудили вопросы энергетической безопасности Украины.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обсудил вопросы энергетической безопасности Украины с представителями НАТО. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Сегодня в новом помещении штаб-квартиры НАТО (в Брюсселе – ред.) состоялось заседание Комиссии Украина–НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, вопросы энергетической безопасности привлекли повышенное внимание стран-членов НАТО.

"Доклад Андрея Коболева, посвящённый решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта "Северный поток-2", вызвал оживленную дискуссию во время заседания. Государства Альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона", - отмечается в сообщении.

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Справка. Ранее правительство Украины и руководство "Нафтогаза" неоднократно обращало внимание Еврокомиссии, правительства США, Германии и других стран на проект газопровода "Северный поток-2" как фактора, который несет большую угрозу энергобезопасности Украины и Европы. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения еще не предоставили. В начале мая в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2".

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Новости Украины, Андрей Коболев, НАТО, Нафтогаз, Северный поток-2.
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