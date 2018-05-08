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Уолкер объяснил, для чего нужно предоставлять оружие Украине

Курт Волкер на Донбассе
07:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Курт Волкер подчеркнул, что вооружение украинских войск может "сдерживать РФ от расширения агрессии".

Предоставление Украине оружия и усиление ее оборонного потенциала направлено не на то, чтобы атаковать или провоцировать Россию, о чем говорят противники этой идеи, а на то, чтобы сдерживать РФ от расширения агрессии.

Об этом заявил в понедельник в Вашингтоне спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер.

"Что касается Украины, соотношение сил здесь является очень четким. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь", - заметил американский дипломат.

Волкер: Давление на Россию будет продолжаться пока она не вернет Крым Украине

Он подчеркнул, что "здесь не стоит вопрос о том, надо укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию", чего некоторые опасаются. "Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - сказал Волкер.

Зато, как отметил представитель США, уместным было бы создание большего потенциала для повышения цены для России, "если она захочет расширить контроль над украинской территорией".

В этой связи спецпредставитель США подчеркнул, что "сдерживание России от дальнейшей агрессии", это то, чего хотели бы добиться Соединенные Штаты и союзники.

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Все по теме:

Новости Украины, агрессия РФ, Госдепартамент США, Донбасс, Курт Волкер.
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