Президент назвал число регулярных российских войск на Донбассе

Украина имеет подтвержденные данные о пребывании в оккупированной части Донбасса регулярных российских войск, в разные периоды их количество было от 10 до 2,5 тысячи. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба Главы государства.

"У нас есть подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. - регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс они имеют почти 50 тыс. войск так называемых "российских волонтеров", которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда", - отметил Президент в интервью CBS News, отвечая на вопрос, сколько сейчас российских солдат находятся на востоке Украины.

По его словам, они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. "Но они - россияне, они - по национальности россияне, они - российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это - россияне", - добавил Порошенко.

Глава государства также отметил, что по данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России.