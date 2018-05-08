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Порошенко рассказал, при каком условии на Донбассе состоятся выборы

Петр Порошенко
10:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции, отмечает Порошенко.

В условиях, когда ежедневно погибают украинцы, страна нуждается в миротворцах ООН, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News.

"Многие обозреватели полагают, что у нас в Украине "холодная война". Я хочу разочаровать их - это не "холодная война". Это - не "холодная война". Это - горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты", - приводит высказывание президента Украины его пресс-служба.

Порошенко: Россия хочет дестабилизировать Украину

"И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", - подчеркнул П.Порошенко.

По словам главы государства, выборы возможны после полной имплементации миротворческой операции.

Он также подчеркнул: "Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск".

"Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска из оккупированной территории", - сказал П.Порошенко.

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Новости Украины, Выборы на Донбассе, Донбасс, Миротворцы ООН, Петр Порошенко.
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