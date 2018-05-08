Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 08.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви
Новости: Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Отравление детей в Черкассах: 11 учеников в реанимации
Новости: "Металлист-1925" официально назначил главного тренера
"Металлист-1925" официально назначил главного тренера
Новости: Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
Элени Фурейра является фаворитом букмекеров в "Евровидение 2018"
X

Кучма об обмене заложников: Дата неизвестна

Леонид Кучма
15:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прокомментировал возможность обмена заложников.

Российская сторона отказалась обсуждать предложение украинской стороны обменять россиян, задержанных в Украине на украинских заложников в РФ, дата следующего обмена неизвестна, заявляет представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, президент Украины 1994-2005 гг Леонид Кучма.

Экс-президенты сделали заявление по автокефалия для Украинской церкви

Отвечая на вопрос журналистов, известна ли дата следующего обмена удерживаемых лиц, он сказал: "Нет. Мы же в последний раз предложили отдать россиян, которые у нас здесь находятся. В обмен, мы сказали, верните нам тех украинцев, которые находятся в России. Они на эту тему разговор вообще не хотят вести".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Минские договоренности, Обмен заложников, ОСО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Президент назвал число регулярных российских войск на Донбассе Порошенко: Россия хочет дестабилизировать Украину Уолкер объяснил, для чего нужно предоставлять оружие Украине

Последние новости

Самое крутое студенческое общежитие в мире (Фото) "Декларация 3 мая": Литва поддержала Украину на пути в ЕС и НАТО Улыбка до ушей: когда заказываешь наряд на китайском сайте
Сегодня читают
01 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
02 Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды
03 В Новой Зеландии появилась гигантская трещина на поле
04 Алексеев удивил зрителей "Евровидения" (Видео)
05 Киевом прошли сильные ливни с грозами: потрясающие фото, видео
Новости сегодня
15:36 Группа Kozak System записали гимн для украинских солдат (Видео)
15:34 Следком РФ возбудил дело против военной прокуратуры Украины
15:32 В центре Рима сгорел автобус
15:28 АМКУ проверит "дорогое" жилье на финал Лиги чемпионов в Киеве
15:27 Сразу 16 детям на Днепропетровщине стало плохо на школьной линейке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Сильная армия - основной показатель безопасности Украины
Новости: День памяти и День победы: как отмечается, история праздника в Украине и мире
День памяти и День победы: как отмечается, история праздника
Новости: Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду
Новости: "Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
"Евровидение 2018": каким образом будет проходить голосование
Добавить комментарий
0