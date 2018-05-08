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Кучма об обмене заложников: Дата неизвестна
15:11 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прокомментировал возможность обмена заложников.
Российская сторона отказалась обсуждать предложение украинской стороны обменять россиян, задержанных в Украине на украинских заложников в РФ, дата следующего обмена неизвестна, заявляет представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, президент Украины 1994-2005 гг Леонид Кучма.
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Отвечая на вопрос журналистов, известна ли дата следующего обмена удерживаемых лиц, он сказал: "Нет. Мы же в последний раз предложили отдать россиян, которые у нас здесь находятся. В обмен, мы сказали, верните нам тех украинцев, которые находятся в России. Они на эту тему разговор вообще не хотят вести".
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