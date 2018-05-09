Парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), координатор избирательных программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что следующие парламентские выборы, вероятно, состоятся по действующему избирательному законодательству.

"Есть отдельные группы, такие как "Народный фронт", отдельные депутаты из БПП, отдельные депутаты из оппозиционных фракций, которые публично заявляют, что после переизбрания ЦИК, мы будем иметь внеочередные парламентские выборы. По моему глубокому убеждению, из той информации, что у меня есть, а она из разных источников и она достоверна, нет никакой связи между этими изменениями. То есть изменение ЦИК и решение об очередных парламентских выборах – нет никакой готовности их объявлять сейчас", - сказала О.Айвазовская в эфире "5 канала" в программе "Информационный вечер".

По ее словам, вероятность того, что следующие парламентские выборы состоятся по действующему избирательному законодательству, составляет 95%.

О.Айвазовская также отметила, что большой проблемой в Украине является то, что политика не отделена от бизнеса. И добавила, что на сегодня в Украине дешевле купить партию, чем зарегистрировать.