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Порошенко: РФ стала на путь грубого пренебрежения нормами международного права

Петр Порошенко
10:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко выразил убежденность, что совместными усилиями Украина победит и преодолеет агрессора и обеспечит мир.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина вместе со своими союзниками победит российского агрессора и установит мир.

"Человеческая память о колоссальных человеческих жертвах Второй мировой войны, о тысячах до основания разрушенных городов и сожженных сел в который раз предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы. К сожалению, не перевелись еще маньяки, которые готовы поставить мир на грань уже третьей мировой войны. И они здесь, неподалеку, что от нас требует абсолютно особой бдительности, ответственности", - заявил П.Порошенко во время принятия военной присяги молодыми воинами 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в среду в Киеве.

Он напомнил, что сталинский Советский Союз в течение первых двух лет Второй мировой войны был союзником гитлеровской Германии.

"Война, которую СССР начал против Финляндии, аннексия и оккупация Союзом Латвии, Литвы и Эстонии были таким же примером агрессивных действий, которые нацистский режим осуществлял в Европе еще до того, как направить оружие против бывшего восточного союзника. Народы Советского Союза, включая нас, украинцев, заплатили за это очень высокую и страшную цену", - рассказал президент.

В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне

По словам главы государства, сегодня уже "путинская Россия вновь стала на путь грубого пренебрежения нормами международного права, разрушения мирового порядка, непризнания границ, отрицания существования целых народов, агрессии против соседних государств".

"Убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир. Мир – это то, что нужно украинской земле. И мир на украинской земле будет обеспечен", - подчеркнул П.Порошенко.

Он поздравил граждан Украины с Днем Победы над нацизмом в Второй мировой войне.

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Новости Украины, агрессия РФ, Вторая мировая война, День победы над нацизмом, Петр Порошенко, Победа, Украина.
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