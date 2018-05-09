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В Украине вступил в силу закон о кибербезопасности

Кибербезопасность
12:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Сегодня, 9 мая, в Украине вступил в силу закон о принципах обеспечения кибербезопасности, в документе определены основные объекты киберзащиты.

Сегодня в силу вступил закон Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Закон создает основы национальной системы кибербезопасности как совокупности политических, социальных, экономических и информационных отношений вместе с организационно-административными и технико-технологическими мерами государственного и частного секторов и гражданского общества.

Также законом определены правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.

Документ определяет основные объекты киберзащиты, которые в совокупности составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения кибербезопасности и национальная система кибербезопасности. Согласно закону, президент Украины координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемую им Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Закон позволяет внедрить комплексный подход под эгидой государства и в тесном сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом и создает условия для обеспечения киберзащиты критически важных инфраструктурных объектов Украины.

В законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.

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Законодательный акт был разработан во исполнение требований Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной указом президента Украины от 15.03.2016 №96 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года" О Стратегии кибербезопасности Украины ".

Отметим, что закон был 5 октября 2017 проголосован ВР, 7 октября его подписал Президент Украины Петр Порошенко, а 9 ноября он был опубликован в "Голосе страны". В материалах документа сообщалось, что он вступит в силу через полгода с момента его опубликования.

Как сообщалось, представители Украины и Великобритании провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности.

Напомним, в феврале в Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности. Отмечается, что данный документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.

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Новости Украины, Верховная Рада, Вступил в силу, Закон, Закон о кибербезопасности.
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