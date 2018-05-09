МИД Украины призывает освободить крымского правозащитника Сайфуллаева

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир"крымского правозащитника Ферата Сайфуллаева. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в Twitter.

"Беспредел в РФ не знает границ. Политзаключенные - инструмент войны РФ. Требуем освободить Ф.Сайфуллаева", - подчеркнула Беца.

Беззаконня в РФ не знає меж. Політв'язні - інструмент війни РФ. Вимагаємо звільнити Ф.Сайфуллаєва pic.twitter.com/ukkRnGElnK — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 9 мая 2018 г.

Как сообщалось, в январе 2015 года по делу об организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму были арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваит. Позже — Феррат Сайфуллаев, в феврале 2016 года — правозащитник Эмир-Усеину Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев и Вадим Сирук.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2016 года приговорил трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир": Сайфуллаева, Ваитова и Примова к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Сайфуллаев удерживается в колонии г. Омутнинска Кировской области РФ.