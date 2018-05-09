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МИД Украины призывает освободить крымского правозащитника Сайфуллаева

МИД Украины
13:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Мнистрество иностранных дел Украины призывает Россию освободить крымского правозащитника Ферата Сайфуллаева, осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир"крымского правозащитника Ферата Сайфуллаева. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в Twitter.

"Беспредел в РФ не знает границ. Политзаключенные - инструмент войны РФ. Требуем освободить Ф.Сайфуллаева", - подчеркнула Беца.

Как сообщалось, в январе 2015 года по делу об организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму были арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваит. Позже — Феррат Сайфуллаев, в феврале 2016 года — правозащитник Эмир-Усеину Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев и Вадим Сирук.

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 7 сентября 2016 года приговорил трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир": Сайфуллаева, Ваитова и Примова к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Сайфуллаев удерживается в колонии г. Омутнинска Кировской области РФ.

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Новости Украины, Крымский правозащитник, МИД Украины, Освобождение, РФ, Ферат Сайфуллаев.
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