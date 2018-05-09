ЕСПЧ передал "наверх" дела "Украина против России"

Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) передала Большой палате суда четыре дела "Украина против России", касающиеся нарушений прав человека в аннексированном Крыму и на Донбассе.

"Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственных заявления, поданные Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой палаты", - говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ в среду.

Так в переданных делах Украина обвиняет Россию и вооруженные группы, которые РФ контролирует в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. В частности, заявления были поданы по нескольким статьям, включая статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Первые два дела касаются событий, начиная с 27 февраля 2014 года, когда Российская Федерация, произвела аннексию АР Крым, а также, осуществляя контроль над сепаратистами и вооруженными группами, реализовывала агрессивные вооруженные действия на Донбассе, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции.

В частности, указывается на гибель украинских военных и гражданских в результате незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе; незаконные аресты, пытки и жестокое обращение по отношению к крымским татарам по этническому признаку и за попытки защитить украинские национальные символы в Крыму; автоматическое признание жителей Крыма гражданами РФ; преследование и препятствование деятельности журналистов и т.д.

Другие два дела покрывают события в Крыму и восточной Украине с сентября 2014 года. Правительство Украины утверждает, что РФ, установила контроль в Крыму и, контролируя сепаратистов и вооруженные группы, фактически контролирует районы Донецка и Луганска, что означает, что она несет ответственность за многочисленные нарушения Конвенции в этих районах. В частности, незаконные аресты, обыски и исчезновения активистов и членов крымскотатарской общины; гибель военных и гражданских на Донбассе в результате применения силы вооруженными группами, контролируемыми РФ; пытки и жестокое обращение по отношению к гражданским и военным в Крыму и на Донбассе; невозможность работы украинских СМИ на этих территориях; незаконная экспроприация собственности и т.д.

Как сообщалось, Украина передала в ЕСПЧ пять дел, относительно ответственности РФ за события на Донбассе и в аннексированном Крыму. Первое было передано ЕСПЧ 13 марта 2015 года.