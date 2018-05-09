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ЕСПЧ передал "наверх" дела "Украина против России"

Европейский суд по правам человека
16:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Европейский суд по правам человека передала Большой палате суда четыре дела "Украина против России".

Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) передала Большой палате суда четыре дела "Украина против России", касающиеся нарушений прав человека в аннексированном Крыму и на Донбассе.

"Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственных заявления, поданные Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой палаты", - говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ в среду.

Так в переданных делах Украина обвиняет Россию и вооруженные группы, которые РФ контролирует в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. В частности, заявления были поданы по нескольким статьям, включая статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Первые два дела касаются событий, начиная с 27 февраля 2014 года, когда Российская Федерация, произвела аннексию АР Крым, а также, осуществляя контроль над сепаратистами и вооруженными группами, реализовывала агрессивные вооруженные действия на Донбассе, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции.

В частности, указывается на гибель украинских военных и гражданских в результате незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе; незаконные аресты, пытки и жестокое обращение по отношению к крымским татарам по этническому признаку и за попытки защитить украинские национальные символы в Крыму; автоматическое признание жителей Крыма гражданами РФ; преследование и препятствование деятельности журналистов и т.д.

Другие два дела покрывают события в Крыму и восточной Украине с сентября 2014 года. Правительство Украины утверждает, что РФ, установила контроль в Крыму и, контролируя сепаратистов и вооруженные группы, фактически контролирует районы Донецка и Луганска, что означает, что она несет ответственность за многочисленные нарушения Конвенции в этих районах. В частности, незаконные аресты, обыски и исчезновения активистов и членов крымскотатарской общины; гибель военных и гражданских на Донбассе в результате применения силы вооруженными группами, контролируемыми РФ; пытки и жестокое обращение по отношению к гражданским и военным в Крыму и на Донбассе; невозможность работы украинских СМИ на этих территориях; незаконная экспроприация собственности и т.д.

Как сообщалось, Украина передала в ЕСПЧ пять дел, относительно ответственности РФ за события на Донбассе и в аннексированном Крыму. Первое было передано ЕСПЧ 13 марта 2015 года.

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Новости Украины, агрессия РФ, Донбасс, Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, Крым, РФ.
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