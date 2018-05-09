Турчинов просит СБУ разобраться с СМИ, которые транслировали "парад ДНР"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился с официальным письмом к Службе безопасности Украины относительно внесения в санкционный список украинских электронных СМИ, обеспечивавших прямую трансляцию "военного парада" так называемой "ДНР" из оккупированного Донецка.

"Сегодня, когда весь мир вспоминает миллионы людей, погибших во время Второй мировой войны, некоторые украинские электронные СМИ вели прямую трансляцию так называемого "военного парада" из оккупированного Донецка под заголовком "Трансляция из ДНР", - написал А.Турчинов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он подчеркнул, что тиражирование такой информации, "чтобы посеять раздор и уныние" и "превратить освободительную войну в гражданскую" является одним из приоритетов гибридной войны, которую ведет против нас Россия. "А в этом случае мы можем говорить и о вполне конкретном преступлении – популяризации террористической организации", - добавил секретарь СНБО.

"Адекватное противодействие информационной агрессии – необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесения электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список", - сообщил А.Турчинов.

Он подчеркнул, что в этом случае речь не идет о свободе слова или ее ущемлении, поскольку "сотрудничество с террористами, соучастие в террористической деятельности, популяризация террористических структур является преступлением в любой цивилизованной стране".

Секретарь СНБО напомнил, что украинскую власть также критиковали за санкции против российских электронных СМИ и российских соцсетей, но сегодня западные партнеры Украины, "в том числе, и с учетом украинского опыта, бескомпромиссно противодействуют в своих странах информационным рупорам российской пропаганды". "В Германии и Франции разрабатывают и принимают жесткие законодательные акты по противодействию информационному терроризму и информационным фейкам", - добавил он.

"Учитывая, что Украина находится на передовой в этой войне, нам необходимо немедленно имплементировать их наработки и опыт в украинское законодательство", - заявил А.Турчинов.