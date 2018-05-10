Климкин сообщил о завершении формирования руководства Украинского института

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об избрании генеральным директором Украинского института Владимира Шейко, а председателем наблюдательного совета института – Ирины Подоляк.

"Несколько дней назад впервые имел удовольствие встретиться с членами наблюдательного совета Украинского института. Поздравляю Владимира Шейко с победой в конкурсе на генерального директора, а Ирину Подоляк – с избранием председателем Наблюдательного совета Института", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Министр подчеркнул, что перед командой института стоит "амбициозное и очень непростое задание: чтобы Украинский институт состоялся, как в свое время состоялись Британский совет или Гете-Институт.

"Чтобы Украину видели и узнавали в мире, чтобы наша страна закрепилась в массовом сознании иностранцев эмоционально, на уровне художественных образов и духовных ассоциаций", - написал он.

По словам П.Климкина, достижение этой цели зависит от совместной работы команды Института, команды МИД Украины, наблюдательного совета, украинских посольств, профессионального сообщества, СМИ "и всех остальных, кто так или иначе вовлечен в процесс".

Как сообщалось, 7 мая П.Климкин на встрече с наблюдательным советом Украинского института поставил задачи по развитию этой структуры.

"Встретился с наблюдательным советом Украинского института и поздравил победителя конкурса (на должность руководителя) Владимира Шейко. Должны вместе сделать так, чтобы Украинский институт состоялся, чтобы его знали так же, как Британский Совет или Гете-Институт", - написал глава МИД в Твиттере в понедельник.

Как сообщалось, в июне 2017 года Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире. Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.

В январе 2018 года МИД дал старт конкурсу на должность директора Украинского института.

В апреле конкурсная комиссия объявила победителя на должность руководителя Украинского института – им стал руководитель программ по искусству в British Council Украина Владимир Шейко.