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Меркель намерена продолжить усилия для восстановления суверенитета Украины

Петр Порошенко и Ангела Меркель
14:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что партнеры продолжат и далее прилагать все усилия, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила, что партнеры продолжат прилагать все усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом она заявила в немецком Ахене в своей речи в честь лауреата премии Карла Великого 2018 года - Президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы знаем, что для разрешения международных конфликтов часто нужно много времени, но мы будем и далее прилагать усилия для того, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила Меркель.

Она также приветствовала присутствие в Ахене Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось, в Ахене до начала церемонии вручения премии Карла Великого состоялась трехсторонняя встреча Порошенко, Меркель и Макрона.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон провели встречу 10 мая в немецком Ахене.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Восстановление, Канцлер ФРГ, Суверенитет в Украине, Территориальная целостность в Украине, Усилия.
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1 Комментарий
  • Sujh 10.05.2018 14:36

    хай собі севєрний потік запхає в дупу...

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