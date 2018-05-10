Украинский омбудсмен будет сотрудничать с правительством Канады

Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова будет сотрудничать с Правительством Канады в реализации национального превентивного механизма против пыток.

Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

"Омбудсмен будет тесно сотрудничать с Правительством Канады в реализации национального превентивного механизма против пыток. Об этом договорились Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и Посол Канады в Украине Роман Ващук", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, во время встречи речь шла, в частности, о реализации совместного проекта по предоставлению Канадой финансовой и экспертной помощи Офису Омбудсмена в осуществлении мониторинговых визитов в места несвободы и повышение их эффективности.

Также стороны обсудили вопросы проведения специальных тренингов по подготовке общественного мониторинга для участия в таких визитах.

"Людмила Денисова проинформировала Посла о своем намерении подписать меморандум о сотрудничестве с Координационным центром по оказанию правовой помощи с целью активизации организационного и консультативного взаимодействия Секретариата Уполномоченного и центра по предоставлению гражданам бесплатной правовой помощи", - отметили в офисе омбудсмена.

Также Денисова и Ващук обсудили вопросы защиты прав внутренне перемещенных лиц и граждан, которые проживают на временно оккупированной территории и в Крыму.