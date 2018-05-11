Премьер сегодня совершит поездку на Закарпатье

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 11 мая, планирует совершить рабочую поездку в Закарпатскую область.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"11 мая 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершит рабочую поездку в Закарпатскую область", - говорится в анонсе.

В то же время детальная программа поездки пока не обнародована.