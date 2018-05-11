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Премьер сегодня совершит поездку на Закарпатье

Владимир Гройсман
07:16 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: 11 мая 2018 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет с рабочей поездкой в Закарпатской области.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 11 мая, планирует совершить рабочую поездку в Закарпатскую область.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"11 мая 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершит рабочую поездку в Закарпатскую область", - говорится в анонсе.

Гройсман пожаловался на качество 3G и назначил проверку всех операторов

В то же время детальная программа поездки пока не обнародована.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Закарпатская область, Кабмин, Премьер-министр.
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