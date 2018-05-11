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Тымчук спрогнозировал обострение ситуации на Донбассе

Украинский военный
09:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что после встречи лидеров Украины, Германии и Франции, боевики могут значительно увеличить количество обстрелов.

После встречи лидеров Украины, Германии и Франции, на которой обсуждался вопрос о миротворческой миссии на Донбассе, боевики могут значительно увеличить количество обстрелов. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук, сообщает издание "Апостроф". 

"Цели боевиков не меняются. Они поддерживают градус напряженности на Донбассе. А если говорить об обозримом будущем, то можно прогнозировать некоторую эскалацию. Почему? В немецком Аахене прошла встреча Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона без России, на которой обсуждался и вопрос о миротворцах. А любая активизация с введением миротворческой миссии может отразиться на ситуации на Донбассе. То есть оккупационные войска будут демонстрировать большую активность, чтобы показать, что без участия России, без учета ее мнения и, прежде всего, без принятия ее формата миротворческой операции, который абсолютно неприемлем для Украины, никакой деэскалации на Донбассе не будет. Здесь взаимосвязаны военный и политический аспекты", - пояснил он.

Вместо блокпостов на Донбассе создадут дополнительные мобильные патрули

По словам Тымчука, количество обстрелов на Донбассе может увеличиться до сотен, как это и было ранее накануне важных переговоров.

"То есть ситуация отобразится в увеличении количества обстрелов, их интенсивности и более активном применении тяжелых вооружений", - предположил он.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Боевики, Встреча в Германии, Дмитрий Тымчук, Донбасс, Петр Порошенко, Увеличение количества обстрелов, Эммануэль Макрон.
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