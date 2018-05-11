Тымчук спрогнозировал обострение ситуации на Донбассе

После встречи лидеров Украины, Германии и Франции, на которой обсуждался вопрос о миротворческой миссии на Донбассе, боевики могут значительно увеличить количество обстрелов. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук, сообщает издание "Апостроф".

"Цели боевиков не меняются. Они поддерживают градус напряженности на Донбассе. А если говорить об обозримом будущем, то можно прогнозировать некоторую эскалацию. Почему? В немецком Аахене прошла встреча Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона без России, на которой обсуждался и вопрос о миротворцах. А любая активизация с введением миротворческой миссии может отразиться на ситуации на Донбассе. То есть оккупационные войска будут демонстрировать большую активность, чтобы показать, что без участия России, без учета ее мнения и, прежде всего, без принятия ее формата миротворческой операции, который абсолютно неприемлем для Украины, никакой деэскалации на Донбассе не будет. Здесь взаимосвязаны военный и политический аспекты", - пояснил он.

По словам Тымчука, количество обстрелов на Донбассе может увеличиться до сотен, как это и было ранее накануне важных переговоров.

"То есть ситуация отобразится в увеличении количества обстрелов, их интенсивности и более активном применении тяжелых вооружений", - предположил он.