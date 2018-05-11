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Названа дата, когда Рада может обновить состав ЦИК

Здание ЦИК
10:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов прогнозирует, что Верховная Рада 17 мая может назначить новых членов Центральной избирательной комиссии.

Верховная Рада может назначить новых членов Центральной избирательной комиссии и уволить тех, срок полномочий которых истек, на следующей неделе в четверг, 17 мая, прогнозирует глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Я искренне считаю, что на этой пленарной неделе, то есть уже 17-го, мы должны вынести этот вопрос на голосование", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг вечером.

При этом А.Герасимов добавил, что фракция "БПП" поддержит обновление состава ЦИК.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству

18 апреля парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде рассмотреть представление президента Украины о назначении новых членов ЦИК.

Ранее председатель парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос назначения членов ЦИК после завершения специальной проверки кандидатов. Тогда же он спрогнозировал, что назначение членов ЦИК состоится в апреле-мае.

Спикер также отметил, что в парламенте нужно найти механизм, как отсеять одного из внесенных президентом кандидатов, ввиду того, что есть 14 претендентов при 13 необходимых.

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Новости Украины, Верховная Рада, Дата, Назначение новых членов ЦИК, Увольнение старых членов ЦИК.
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