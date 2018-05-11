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Порошенко встретился с президентом Словении: что обсуждали политики

Петр Порошенко и Борут Пахор
11:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и президент Словении Борут Пахор обсудили совместные усилия с целью противостояния агрессии России.

В Киеве состоялась официальная встреча Президента Украины Петра Порошенко с президентом Словении Борутом Пахором. Церемония встречи лидеров стран прошла на площади у здания Администрации главы Украинского государства.

Ранее в АП отметили, что президенты обсудят совместные усилия с целью противостояния агрессии РФ и обменяются мнениями по широкому спектру актуальных вопросов двустороннего и международного сотрудничества, в том числе в контексте дальнейшей поддержки Словенией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

По результатам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов. Также после завершения переговоров главы государства встретятся со СМИ. Визит Борута Пахора - его первый визит в Украину после переизбрания президентом Словении в ноябре 2017 года.

Порошенко встретился с президентом Болгарии Борисовым

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 9-10 мая находится с рабочим визитом в Германии. В ходе визита состоялись трехсторонние переговоры украинского Президента с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Новости Украины, агрессия РФ, Борут Пахор, Петр Порошенко, Президент Словении, Президент Украины, Противостояние.
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