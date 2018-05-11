Луценко: Военных из РФ, которые выдали Савченко оружие для теракта, установили

Следователи Службы безопасности установили имена и должности российских военных, которые выдавали оружие народному депутату Надежде Савченко для совершения теракта. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Национальном университете "Острожская академия".

"На примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы", – сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что следствие знает "этих полковников по фамилиям, по их именам-прикрытиям, по их должностным званиям".

Как сообщалось, депутату Надежде Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.

Во время избрания меры пресечения она объявила голодовку с 24 марта.