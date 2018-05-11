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Мингарелли заявил, что перспективы членства в ЕС у Украины сейчас нет

Хьюг Мингарелли
14:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Евросоюз на данный момент не может предложить Украине перспективу членства.

Перспективы членства в Европейском Союзе у Украины пока нет, считает глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Турция – одна из стран, которые проводят переговоры по вступлению в ЕС... В вопросе Украины к настоящему времени перспективы членства нет", - сказал он в ходе "круглого стола" "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы" в пятницу в Киеве.

По его словам, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.

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"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, поскольку они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", - пояснил посол.

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Новости Украины, Перспектива членства, Украина и ЕС, Хьюг Мингарелли.
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