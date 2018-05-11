Порошенко: Украине нужна новая программа сотрудничества с ЕС

Президент Петр Порошенко настаивает на разработке новой программы сотрудничества Украины с Европейским Союзом.

Об этом он заявил во время совместной с Президентом Словении Борутом Пахором пресс-конференции в Киеве.

"Нам нужна новая и амбициозная программа дальнейшего сотрудничества с ЕС, включая участие Украины в цифровом союзе, энергетическом союзе, обсуждение расширения других сфер нашей деятельности, в том числе и таможенного союза, шенгенского союза и другие позиции по дальнейшему продвижению Украины в ЕС", - сказал Порошенко.

Он также рассказал, что соответствующие вопросы обсуждались с Президентом Словении, как и вопрос подготовки к саммиту Украина-ЕС этим летом.

Как сообщалось ранее, 9 мая Президент Петр Порошенко во время визита в Германию провел переговоры с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по результатам которых лидеры договорились провести двадцатый саммит Украина-ЕС летом 2018 года в Брюсселе.