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МИД Украины прокомментировало выход США из Совета ООН по правам человека

Сергей Кислица
00:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина понимает позицию США по работе Совета ООН.

Украина понимает обеспокоенность Соединенных Штатов Америки эффективностью работы Совета ООН по правам человека, вместе с тем наше государство планирует работать над реформированием органа.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы относительно Совета ООН по правам человека, обнародованном пресс-службой МИД.

"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их обеспокоенность относительно эффективности работы СПЧ. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью. Больше года тому назад Соединенные Штаты на одном из заседаний Совета Безопасности ООН заявили о негативных тенденциях в работе ООН в направлении защиты прав человека", - отмечается в комментарии.

Кислица напомнил о том, что Украина неоднократно заявляла, в том числе и в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности, что разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы Организации. "Мы видим непосредственную связь между вопросами прав человека и безопасностью в мире в широком понимании. Следовательно, не может не вызывать обеспокоенность фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке - как идеологически, так и физически. Ведь такое разделение переводит права человека из практической в академическую плоскость и угрожает маргинализацией самой концепции прав человека", - подчеркнул он.

По словам заместителя министра, Украина принимала непосредственное и активное участие в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и с самого начала входила в ее состав в течение двух последовательных каденций в 2006 – 2008 и 2008-2011 году. В этом году наше государство опять приобрело членство в этом вспомогательном органе ГА ООН.

"Понимая и объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в его работе, мы намерены работать над реформированием Совета. Безусловно, для нашего государства СПЧ также остается еще одной площадкой для защиты прав украинцев, которые страдают от преступных действий Российской Федерации в результате ее агрессии против нашего государства и оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Совет ООН по правам человека и в дальнейшем будет оставаться ключевым вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН и ее Третьего комитета, а, следовательно, его работу мы будем в том числе оценивать через призму его способности выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190 относительно ситуации с правами человека во временно оккупированной АР Крым и городе Севастополь.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе", - признал Кислица.

Как сообщалось, посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной Комиссии было принято на саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН.

В составе Совета по правам человека — 47 государств. В группе восточноевропейских государств в этом органе 6 мест, у Азии и Африки — по 13 мест, у Латинской Америки — восемь, а у группы, которая объединяет западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль — семь мест.

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Новости Украины, МИД, ООН, Сергей Кислица, США.
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