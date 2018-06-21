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Лечебное голодание: российский омбудсмен поразила циничным заявлением о Сенцове

Татьяна Москалькова
12:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поразила циничным заявлением о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сравнила голодовку режиссера Олега Сенцова в российской колонии с "лечебным голоданием".

В интервью "Новой газете" она заявила, что Сенцов якобы по собственному согласию получает поддерживающую терапию в виде витаминов, глюкозы и белков.

"Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга - это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест - это его законное право", - заявила Москалькова.

По ее словам, состояние Сенцова контролирует "местный уполномоченный" Олег Сак, которого она охарактеризовала как "твердого человека, старой еще закалки", от которого "так легко не отделаешься". Москалькова также утверждает, что Сак присылает ей отчеты с фотографиями, на которых видно, что режиссер выглядит хорошо.

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Российский омбудсмен также возложила вину за затягивание процесса совместного посещения украинских и российских заключенных на уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову. Москалькова заявила, что украинские "коллеги настроены не на работу, а на постоянное раскачивание ситуации".

Напомним, в 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. По версии следствия, он якобы создал в Крыму сообщество, которое устроило два нападения и готовило еще два. Другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, получил 10 лет колонии.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах.

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Новости Украины, Голодовка, Олег Сенцов, Политзаключенные, Татьяна Москалькова.
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