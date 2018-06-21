Послы стран G7 призывают обменять узников Кремля

Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинскими заключенными в России и призвали к их освобождению путем обмена. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в Twitter канадского председательства в группе послов G7.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другим украинским заключенными и задержанными в России. Их освобождение как часть более широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом", - говорится в заявлении.

Посли країн «Великої сімки» #G7 глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. #FreeSentsov pic.twitter.com/4MKiRk05sJ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 21 июня 2018 г.

Как сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными - Олегом Сенцовым, Романом Сущенко, Николаем Карпюком. После того, как 19 июня ее в очередной раз не пустили к Сенцову, который 14 мая объявил голодовку, Денисова отправила письмо председателю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой помочь встретиться с украинскими политзаключенными.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.