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Порошенко разрешил российскому омбудсмену въезд в Украину

Татьяна Москалькова
20:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Татьяне Москальковой разрешили въезд в Украину для посещения заключенных в Украине россиян.

Президент Петр Порошенко снял российскому омбудсмену Татьяне Москальковой запрет на въезд в Украину. Это сделано для того, чтобы она могла посетить задержанных в Украине россиян, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать в Украину", – сказала Л. Денисова. Она отметила, что согласно договоренностям П. Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным, визиты российского омбудсмена должны происходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к удерживаемым Россией украинцам.

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Все по теме:

Новости Украины, Людмила Денисова, Омбудсмен, Петр Порошенко, Россия, Татьяна Москалькова, Украина.
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