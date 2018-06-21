Порошенко разрешил российскому омбудсмену въезд в Украину

Президент Петр Порошенко снял российскому омбудсмену Татьяне Москальковой запрет на въезд в Украину. Это сделано для того, чтобы она могла посетить задержанных в Украине россиян, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать в Украину", – сказала Л. Денисова. Она отметила, что согласно договоренностям П. Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным, визиты российского омбудсмена должны происходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к удерживаемым Россией украинцам.