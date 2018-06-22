Денисова требует срочного доступа к украинскому политзаключенному Балуху

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует срочно предоставить ей разрешение посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Об этом омбудсмен написал в Facebook.

“Требую моего срочного доступа к Владимиру Балуху! Обращаюсь к МК Красного Креста, отделение которого расположено в Крыму, и призываю их посетить Владимира и оказать ему квалифицированную медицинскую помощь!” - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что жизнь Владимира Балуха под угрозой. Омбудсмен напомнила, что политзаключенный голодает уже 96-й день, а в пятницу заявил о переходе на сухую голодовку.

Как известно, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и осудил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривень).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ осудили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.