Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко заявила, что Сенцова могли обменять еще в 2016 году
Геращенко заявила, что Сенцова могли обменять еще в 2016 году
Новости: Оплата покупок отпечатком пальца: ПриватБанк запускает пилотный проект
Оплата покупок отпечатком пальца: ПриватБанк запускает пилотный проект
Новости: Бельгия 4:1 Тунис: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия 4:1 Тунис: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: В Сети появились новые подробности о беременности Меган Маркл
В Сети появились новые подробности о беременности Меган Маркл
X

Гройсман прогнозирует, что перед выборами украинцев ожидает "парад нелепостей"

Владимир Гройсман
15:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что перед выборами Украину ожидает "парад нелепостей" от популистов.

Премьер-министр Владимир Гройсман акцентировал внимание на необходимости открытия возможности прихода на государственную службу новых людей. Об этом он написал в своем Twitter по результатам встречи с участниками проекта "Государственник".

"Одна из ключевых реформ - реформа госслужбы. Это перезагрузка громоздкого, несколько испорченного госаппарата. Наша задача - изменить систему и условия труда в системе. Открыть возможность прихода новых людей, новых знаний, чтобы все было современно и открыто", - написал Гройсман.

По его словам, "перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов, за которым будет разочарование".

"Эти политики приходят к власти и ничего не выполняют. Если я пообещал, что завтра что-то будет сделано, то завтра оно будет сделано. Иначе я просто не буду обещать", - отметил Гройсман.

Гройсман оптимистичен в прогнозах реформирования госуправления

Как сообщалось, День государственной службы отмечается ежегодно 23 июня - в День государственной службы Организации Объединенных Наций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 2019, Владимир Гройсман, Парад нелепостей, Популисты, Президентские выборы в Украине, Премьер-министр Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Издание Bloomberg удалило скандальную карту с Украиной без Крыма Командующий Нацгвардии встретился с Волкером в Соединенных Штатах Денисова требует срочного доступа к украинскому политзаключенному Балуху

Последние новости

Финский иллюстратор обратил диснеевских героев в настоящих людей (Фото) Самолет с фанатами сборной Перу загорелся в России Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись легковушки и грузовики с мороженым
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
16:30 Ливерпуль предлагает сумасшедшие деньги за игрока Реала
16:27 В Киеве задержан мошенник, завладевший кинотеатром
16:26 Актриса "Секса в большом городе" поделилась фото со своим сыном-трансгендером
16:24 Порошенко поздравил выпускников с завершением учебы
16:22 Марадона попытается повлиять на игру сборной Аргентины на ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Новости: На Закарпатье неожиданно выпал снег: спасатели эвакуировали детский лагерь
Летний снег в Карпатах: из заснеженных гор спасли детей
Новости: Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Новости: Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Добавить комментарий
0