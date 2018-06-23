Гройсман прогнозирует, что перед выборами украинцев ожидает "парад нелепостей"

Премьер-министр Владимир Гройсман акцентировал внимание на необходимости открытия возможности прихода на государственную службу новых людей. Об этом он написал в своем Twitter по результатам встречи с участниками проекта "Государственник".

"Одна из ключевых реформ - реформа госслужбы. Это перезагрузка громоздкого, несколько испорченного госаппарата. Наша задача - изменить систему и условия труда в системе. Открыть возможность прихода новых людей, новых знаний, чтобы все было современно и открыто", - написал Гройсман.

Перед виборами на нас чекає "парад нісенітниць" від популістів, за яким буде розчарування. Ці політики приходять до влади і нічого не виконують. Якщо я пообіцяв, що завтра щось буде зроблене, то завтра воно буде зроблене. Інакше я просто не буду обіцяти. #УрядГройсмана — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 23 июня 2018 г.

По его словам, "перед выборами нас ожидает "парад нелепостей" от популистов, за которым будет разочарование".

"Эти политики приходят к власти и ничего не выполняют. Если я пообещал, что завтра что-то будет сделано, то завтра оно будет сделано. Иначе я просто не буду обещать", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, День государственной службы отмечается ежегодно 23 июня - в День государственной службы Организации Объединенных Наций.