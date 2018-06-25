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Россия признает Сенцова гражданином Украины

Олег Сенцов
09:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что в документах Федеральной службы исполнения наказаний РФ указано, что Олег Сенцов является гражданином Украины.

Федеральная служба исполнения наказаний России в документах отмечает, что Олег Сенцов является гражданином Украины. Как передает Украинская правда, об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Отмечается, что Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу Министерства юстиции РФ выдало справку консульство Украины в Екатеринбурге, которая удостоверяет, что Олег Сенцов является гражданином Украины.

"Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЭС 477125 выдан 12 ноября 1997 года", - говорится в справке.

Таким образом, это опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ. 

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Киев по-прежнему готов обменять 23 россиян на Сенцова и других украинцев

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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Все по теме:

Новости Украины, Голодовка, Гражданство Украины, Документы, Олег Сенцов, Федеральная служба исполнения наказаний РФ.
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