Порошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах на пост президента Турции.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом он написал в Twitter.
"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - подчеркнул Порошенко.
Вітаю @RT_Erdogan з переобранням на посаду Президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2018 г.
Он также подчеркнул, что Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия.
Эрдоган выиграл президентские выборы
Как сообщалось, в Турции 24 июня состоялись досрочные президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент страны Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов.