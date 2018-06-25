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Порошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган
10:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах на пост президента Турции.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - подчеркнул Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия.

Эрдоган выиграл президентские выборы

Как сообщалось, в Турции 24 июня состоялись досрочные президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент страны Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов.

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Все по теме:

Новости Украины, Переизбрание, Петр Порошенко, Победа, Президентские выборы в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган.
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