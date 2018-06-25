Порошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Убежден, что доверие населения и новые властные полномочия откроют дополнительные пути для дальнейшего развития Турции и благосостояния турецкого народа", - подчеркнул Порошенко.

Вітаю @RT_Erdogan з переобранням на посаду Президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2018 г.

Он также подчеркнул, что Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия.

Как сообщалось, в Турции 24 июня состоялись досрочные президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент страны Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов.