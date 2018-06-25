Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сийярто озвучил три требования к Украине
Сийярто озвучил три требования к Украине
Новости: Денисовой в РФ отказали в видеосвязи с Сенцовым, фото также не предоставили
Россия отказала Денисовой в видеосвязи с Сенцовым
Новости: Стаховский - победитель турнира в Илкли
Стаховский - победитель турнира в Илкли
Новости: SpaceX заключила первый контракт на запуск Falcon Heavy
SpaceX заключила первый контракт на запуск Falcon Heavy
X

Денисовой в РФ отказали в видеосвязи с Сенцовым, фото также не предоставили

Людмила Денисова и Татьяна Москалькова
10:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила об отказе со стороны России в проведении видеосвязи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей отказано в видеосвязи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Л.Денисова возмущена тем, что российская сторона постоянно убеждает мировое сообщество, что с украинскими политзаключенными всё в порядке, в то же время адвокаты говорят противоположное. "Всё это вызывает большую обеспокоенность и недоверие!" – добавила она.

Омбудсмен отмечает необходимость лично увидеть О.Сенцова, В.Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Романа Сущенко и других украинских политзаключенных, удерживаемых в России и оккупированном Крыму, и требует от РФ срочно предоставить ей такой допуск.

25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

По словам Л.Денисовой, МИД Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой обеспечить ей доступ к украинским политзаключенным - гражданам Украины, удерживаемым в РФ и оккупированном Крыму.

С 14 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека находится в России. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Видеосвязь, Голодовка, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Омбудсмен, Отказ, Состояние здоровья, Фотографии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Кулеба жалуется на "сдержанность" Совета Европы в вопросах защиты прав человека Политзаключенный в Крыму Балух написал письмо Президенту Порошенко Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"

Последние новости

Специалист рассказал, что делать, если ужалила оса или пчела Курс валют от НБУ на 25 июня: доллар подешевел, а евро не изменился Самые лучшие книги в жанре фэнтези
Сегодня читают
01 Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
02 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
03 Специалист рассказал, что делать, если ужалила оса или пчела
04 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
05 Мужское либидо разбудит трава
Новости сегодня
11:00 Депутат Запорожской ОДА сбил насмерть человека
10:55 Фильм "Мстители 3" до и после спецэффектов (Видео)
10:44 У Ярмоленко есть два варианта для продолжения карьеры
10:42 Парламент Египта продлил режим ЧП
10:40 Как выглядят самые дорогие и красивые курорты мира (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган выиграл президентские выборы
Эрдоган выиграл президентские выборы
Новости: Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Новости: Торговая война между США и Китаем продолжается
Торговая война между США и Китаем продолжается
Новости: Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Рецепт дня: шашлычки из лосося с чесночным соусом
Добавить комментарий
0