В ПАСЕ 28 июня состоятся дебаты о политзаключенных Кремля

В Парламентской ассамблее Совета Европы 28 июня состоятся срочные дебаты относительно украинских пленников Кремля на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму". Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по итогам заседания Бюро ПАСЕ утром в понедельник.

"Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром", - написал Арьев.

В комментарии Арьев сообщил, что решение по поводу проведения дебатов было принято Бюро ПАСЕ единогласно. Он также уточнил, что дебаты будут срочными и по их результатам будет принято решение Ассамблеи.

Как сообщалось, ранее председатель Постоянного представительства при Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечал, что сторонники возвращения России в ПАСЕ прилагают серьезные усилия, чтобы срочные дебаты относительно украинских политзаключенных, инициированные к проведению во время летней сессии Парламентской ассамблеи, не состоялись.

В России и оккупированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.