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Песков сообщил, что мешает посещению омбудсменами заключенных

Дмитрий Песков
15:13 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещению украинцев и россиян омбудсменами Украины и России мешает несогласованность действий.

Посещению омбудсменами Украины и РФ Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой украинцев и россиян, заключенных в обеих странах, мешает несогласованность действий. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос о том, что мешает разблокировать посещения уполномоченным Верховной Рады Украины и омбудсменом РФ украинцев и россиян, заключенных в обеих странах, в ситуации, когда президенты Украины и России дважды обсуждали этот вопрос.

"Пока мешает несогласованность действий. Там продолжают два омбудсмена согласовывать. Вы знаете, что там было одно посещение на территории России в Омске, и туда не смогла прибыть украинская коллега, и поэтому был украинский консул", - сказал Песков.

"Теперь должно произойти ответное действие уже в Украине. Мы знаем заверения президента Порошенко о том, что Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс и главное - затягивает его по времени", - подчеркнул он.

 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

14 июня Денисова отправилась в РФ. Она была намерена в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

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Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликова.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по "личной инициативе", и ее визит не согласован. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками.

Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.

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Новости Украины, Дмитрий Песков, Людмила Денисова, Посещение заключенных, Препятствие, Пресс-секретарь президента РФ, Татьяна Москалькова.
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