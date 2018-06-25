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Киев направил России срочную ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины
14:54 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины требует допустить Людмилу Денисову к тем, кто голодает и находится в тяжелом состоянии - Олегу Сенцову, Владимиру Балуху и другим.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту Российской Федерации с требованием допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к украинским политзаключенным в РФ.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Направили срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ. В первую очередь требуем от РФ доступа к тем, кто голодает и находится в тяжелом состоянии - к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху и другим", - отметила Беца.

 

Как сообщалось, 21 июня президент Украины Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Денисову к режиссеру Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

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Денисова 14 июня прибыла в РФ, но ей постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими заключенными. Также омбудсмену отказывают в видеосвязи с ними.

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Новости Украины, Владимир Балух, Людмила Денисова, МИД, Нота протеста, Олег Сенцов, Политзаключенные.
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