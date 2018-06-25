Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили

Президент Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора глав государств.

Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня.

Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Также Порошенко и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.

Отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции.