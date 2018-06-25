Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом: о чем говорили
Новости Украины: Петр Порошенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах, политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Президент Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора глав государств.
Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских и парламентских выборах в Турции 24 июня.
Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства между Украиной и Турцией.
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Также Порошенко и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике и оборонной промышленности.
Отдельное внимание было уделено подготовке к заседанию Стратегического совета президентов, которое должно состояться в Турции.