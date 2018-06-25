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Российский омбудсмен Москалькова едет в Украину

Татьяна Москалькова
18:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО 26 июня.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена 26 июня посетить россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева, сообщает в понедельник пресс-служба омбудсмена.

В соответствии с договорённостями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова "26 июня планирует посетить осуждённого М.Е.Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Т.Москалькова также намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках", - добавили в пресс-службе.

Осужденные в Украине М.Одинцов и Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Украины с Крымом. В феврале А.Баранов и М.Одинцов были приговорены Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Песков сообщил, что мешает посещению омбудсменами заключенных

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины 25 марта задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны).Херсонский горсуд 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога. Адвокаты внесли деньги, и 10 апреля В.Горбенко освободили из-под стражи.

Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

На время досудебного следствия В.Горбенко находится у родственников в Мелитополе (Запорожская обл.).

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

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Новости Украины, Максим Одинцов, Политзаключенные, Российский омбудсмен, СИЗО, Татьяна Москалькова.
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